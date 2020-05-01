2020-05-01T11:04:43+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9

За сутки подтвердили смерть еще одного человека от COVID-19
Марина АНТОНОВА
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Смерть еще одного пациента подтвердили 1 мая.Смерть еще одного пациента подтвердили 1 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области число умерших от коронавируса 1 мая 2020 года выросло до девяти. За последние сутки смерть от COVID-19 подтвердили еще у одного пациента. Сколько лет было умершему и страдали ли он хроническими заболеваниями, не сообщают.

Общее число заболевших составляет 989 человек. За сутки это число выросло на 88.

Выздоровели от коронавируса в Брянской области 240 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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