Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9
За сутки подтвердили смерть еще одного человека от COVID-19
Смерть еще одного пациента подтвердили 1 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области число умерших от коронавируса 1 мая 2020 года выросло до девяти. За последние сутки смерть от COVID-19 подтвердили еще у одного пациента. Сколько лет было умершему и страдали ли он хроническими заболеваниями, не сообщают.
Общее число заболевших составляет 989 человек. За сутки это число выросло на 88.
Выздоровели от коронавируса в Брянской области 240 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU