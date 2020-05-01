2020-05-01T10:38:13+03:00
Общество

В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом

Общее число заболевших 1 мая составляет 989 человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом. Такие данные 1 мая опубликовали в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 989 человек.

За сутки провели 630 тестов. Это на треть меньше, чем день назад. Возможно, с этим связано меньшее количество подтвержденных случаев.

Еще один человек умер от коронавирусной инфекции. Общее число умерших за все время эпидемии. Брянской области - девять человек.

Выздоровели от коронавируса 240 пациентов. За сутки диагноз сняли у 18 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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