В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы
В Брянске для дачников на майские праздники пустят дополнительные автобусы. Они будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00. Салоны будут заполнены только наполовину. Это необходимо, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.
Усиленные "дачные" маршруты в Брянске:
- №6а «Зеленое хозяйство - ул. Олега Кошевого»;
- №10а «Поликлиника БАЗ - Чайковичи»;
- №16ак «Брянск-II - Ст. Снежетьская»;
- №19а «Бордовичский водозабор - Гипермаркет 2х2»
- №23ак «Бордовичский водозабор - Бежицкая АС»;
- №25а «Школа №61 - Телецентр»;
- №31а «Поликлиника БАЗ - Бульвар Щорса»;
- №33д «Ходаринка - ул. Абашева».
Дачникам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие собственность на участок.
Эти правила будут действовать до конца самоизоляции, которая продлится до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU