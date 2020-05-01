В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы

1 Май 2020 2020-05-01T10:32:51+03:00

Они будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00

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В Брянске для дачников на майские праздники пустят дополнительные автобусы. Они будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00. Салоны будут заполнены только наполовину. Это необходимо, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Усиленные "дачные" маршруты в Брянске:

- №6а «Зеленое хозяйство - ул. Олега Кошевого»;

- №10а «Поликлиника БАЗ - Чайковичи»;

- №16ак «Брянск-II - Ст. Снежетьская»;

- №19а «Бордовичский водозабор - Гипермаркет 2х2»

- №23ак «Бордовичский водозабор - Бежицкая АС»;

- №25а «Школа №61 - Телецентр»;

- №31а «Поликлиника БАЗ - Бульвар Щорса»;

- №33д «Ходаринка - ул. Абашева».

Дачникам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие собственность на участок.

Эти правила будут действовать до конца самоизоляции, которая продлится до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU