1 Май 2020 2020-05-01T10:22:06+03:00

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В Бежицком районе Брянска откроют альтернативный рынок. Он будет муниципальным. Планируется, что около 70 торговых мест появится рядом в существующим Бежицким рынком со стороны улицы Союзной.

На такой шаг чиновников подтолкнуло недовольство торговцев арендной платой. Предприниматели и владельцы торговых площадей на Бежицком и Советском рынках встречались в Брянской городской администрации. С хозяином предприятия в Бежице договориться не удалось. Поэтому власти решили организовать свой рынок со сниженной арендной платой.

Напомним, особенно остро вопрос с платой за торговые места встал после начала эпидемии коронавируса. Многие рискуют лишиться бизнеса. Мер государственной поддержки мелким предпринимателям не хватает. Одна из них предполагает снижение или даже отмену платы за аренду. Но на это не всегда соглашаются владельцы площадей. Так как эти потери им тоже никто не компенсирует.

На муниципальный рынок в Бежице согласились перейти около 40 торговцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU