В Белых Берегах ночью взорвали банкомат

30 Апр 2020 2020-04-30T22:08:24+03:00

Преступники прихватили с собой больше полутора миллионов рублей

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В брянском поселке Белые Берега взорвали банкомат, который был установлен в супермаркете. Взрыв прогремел в три часа ночи в четверг, 30 апреля.

Таким образом преступники открыли банкомат. Они прихватили с собой больше полутора миллионов рублей, пишут в группе "Белые Берега" в социальных сетях.

Злоумышленники пригрозили охраннику. Им удалось скрыться.

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ИСТОЧНИК KP.RU