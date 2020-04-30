В Белых Берегах ночью взорвали банкомат
Преступники прихватили с собой больше полутора миллионов рублей
Фото: vk.com, "Белые Берега".
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В брянском поселке Белые Берега взорвали банкомат, который был установлен в супермаркете. Взрыв прогремел в три часа ночи в четверг, 30 апреля.
Таким образом преступники открыли банкомат. Они прихватили с собой больше полутора миллионов рублей, пишут в группе "Белые Берега" в социальных сетях.
Злоумышленники пригрозили охраннику. Им удалось скрыться.
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ИСТОЧНИК KP.RU