Брянских медиков по поводу коронавируса консультируют эксперты из Сеченовского университета
Брянских специалистов по поводу лечения коронавируса консультируют эксперты из Сеченовского университета.
Об этом 30 апреля на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Богомаз. За университетом закреплен наш регион. Между нашими медиками и его сотрудниками налажена эффективная коммуникация.
Кроме того, 22 апреля в оперативный штаб Брянской области включили проректора по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Первого меда Виктора Фомина.
По словам губернатора, брянские врачи - это профессионалы, но они работают на пределе своих сил. В больницах не хватает помощников - младшего медперсонала.
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ИСТОЧНИК KP.RU