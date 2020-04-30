Брянских медиков по поводу коронавируса консультируют эксперты из Сеченовского университета

30 Апр 2020 2020-04-30T18:35:00+03:00

На вопросы журналистов 30 апреля ответил Александр Богомаз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянских специалистов по поводу лечения коронавируса консультируют эксперты из Сеченовского университета.

Об этом 30 апреля на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Богомаз. За университетом закреплен наш регион. Между нашими медиками и его сотрудниками налажена эффективная коммуникация.

Кроме того, 22 апреля в оперативный штаб Брянской области включили проректора по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Первого меда Виктора Фомина.

По словам губернатора, брянские врачи - это профессионалы, но они работают на пределе своих сил. В больницах не хватает помощников - младшего медперсонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU