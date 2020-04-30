В Брянской области ряду предприятий разрешат работать после майских праздников

30 Апр 2020 2020-04-30T18:18:17+03:00

При этом все организации должны будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При условии, что в регионе не будет очередной вспышке заболеваемости коронавирусом

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В Брянской области после майских праздников могут отменить некоторые ограничения. На работу выйдет еще ряд предприятий.

Об этом сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на встрече с журналистами.

При условии, что в регионе не будет очередной вспышки заболеваемости. А пациенты с COVID-19 будут выздоравливать.

При этом все организации должны будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Контролировать их будут сотрудники Роспотребназдора.

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ИСТОЧНИК KP.RU