В Брянской области есть запас защитных костюмов и лекарств
Об этом рассказал глава региона на встрече с журналистами
Изменить размер текста:
В Брянской области есть запас защитных костюмов и лекарств. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на брифинге 30 апреля.
В Брянске запас защитных костюмов рассчитан на месяц. А препаратов хватит на 1-2 месяца. Тем временем, по словам главы региона, закупки медикаментов и средств защиты продолжаются.
Напомним, на борьбу с COVID-19 регион уже потратил больше 910 миллионов рублей. На эти деньги подготовили больницы, купили необходимое оборудование и средства защиты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU