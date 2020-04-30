30 Апр 2020 2020-04-30T18:06:35+03:00

Об этом рассказал глава региона на встрече с журналистами

Изменить размер текста: A A

В Брянской области есть запас защитных костюмов и лекарств. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на брифинге 30 апреля.

В Брянске запас защитных костюмов рассчитан на месяц. А препаратов хватит на 1-2 месяца. Тем временем, по словам главы региона, закупки медикаментов и средств защиты продолжаются.

Напомним, на борьбу с COVID-19 регион уже потратил больше 910 миллионов рублей. На эти деньги подготовили больницы, купили необходимое оборудование и средства защиты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU