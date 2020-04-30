В Брянске на улице Советской начали высаживать липовую аллею
На ней появились первые восемь деревьев
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске на новой дороге по улице Советской начали высаживать липовую аллею. В четверг, 30 апреля на ней появились первые восемь деревьев. После завершения строительных работ дорожники высадят траву на газоне, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, дорогу уже достроили на 60 процентов. Почти полностью уложили выравнивающий слой асфальта, построили больше половины тротуаров. Дорогу обещали сдать в эксплуатацию уже в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU