В Брянске на улице Советской начали высаживать липовую аллею

30 Апр 2020 2020-04-30T17:53:31+03:00

На ней появились первые восемь деревьев

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В Брянске на новой дороге по улице Советской начали высаживать липовую аллею. В четверг, 30 апреля на ней появились первые восемь деревьев. После завершения строительных работ дорожники высадят траву на газоне, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, дорогу уже достроили на 60 процентов. Почти полностью уложили выравнивающий слой асфальта, построили больше половины тротуаров. Дорогу обещали сдать в эксплуатацию уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU