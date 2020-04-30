2020-04-30T17:49:50+03:00
Общество

В Брянской области на майских праздниках полицейские ужесточат контроль

Жителей региона просят остаться в эти дни дома
Мария Дедкова
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Выходить на улицу можно только по уважительной причине.Выходить на улицу можно только по уважительной причине.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области на майские праздники полицейские усилят контроль. Об этом сказал глава региона Александр Богомаз на встрече с журналистами.

В этом году брянцы будут отдыхать до 12 мая. Но, по словам губернатора, это не повод отправляться на шашлыки.

Жителям области лучше побыть на праздники дома в узком кругу близких. Ради этого и ужесточат контроль на улицах.

Выходить на улицу можно только по уважительной причине. К слову, список их расширили. Не соблюдающих режим брянцев будут штрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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