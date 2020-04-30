В Брянской области на майских праздниках полицейские ужесточат контроль
В Брянской области на майские праздники полицейские усилят контроль. Об этом сказал глава региона Александр Богомаз на встрече с журналистами.
В этом году брянцы будут отдыхать до 12 мая. Но, по словам губернатора, это не повод отправляться на шашлыки.
Жителям области лучше побыть на праздники дома в узком кругу близких. Ради этого и ужесточат контроль на улицах.
Выходить на улицу можно только по уважительной причине. К слову, список их расширили. Не соблюдающих режим брянцев будут штрафовать.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU