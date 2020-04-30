Около 500 мест для больных коронавирусом появится в Унече

30 Апр 2020 2020-04-30T17:20:07+03:00

2600 коек, которые будут доступны в ближайшее время в Брянской области, может не хватить

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Порядка 450-500 коек для больных коронавирусом в Брянской области развернут в Унече. Пока они будут находиться в резерве. Брянский губернатор высказал опасение, что мест для пациентов с COVID-19 в регионе может не хватить.

На данный момент в Брянской области есть 1182 койки. В ближайшее время их число увеличится до 2600, сообщил глава региона на брифинге с журналистами 30 апреля. В Брянске под госпитали для коронавирусных больных отдали два корпуса Брянской областной больницы, госпиталя ветеранов, городскую больницу №4 и часть горбольницы №2. В районах открыли инфекционные отделения на базе больниц.

К большинству коек для больных коронавирусом подведен кислород.

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ИСТОЧНИК KP.RU