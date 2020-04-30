В Брянске новую дорогу на Советской достроили на 60%

30 Апр 2020 2020-04-30T17:10:09+03:00

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В Брянске готовность новой дороги по улице Советской составляет 60 процентов. Уже уложили полтора километра выравнивающего слоя асфальта на самой дорогу и на съездах. Осталось заасфальтировать 50 метров на подъезде к улице Крахмалева.

Тротуары выкладывают плиткой. Пешеходные дорожки завершили на 64 процента. Вдоль дороги установили большую часть фонарей со светодиодными светильниками - 80 штук.

Дорожникам предстоит обустроить разворотные кольца, уложить верхний слой асфальта, установить светофоры, нанести разметку, высадить деревья. Кстати, первые 20 лип вдоль дороги появились уже 30 апреля.

По информации мэрии города, новая дорога обойдется в 380 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU