В Брянске насыпали 1,5-километровую дамбу для новой дороги
В Брянске насыпали 1,5-километровую дамбу для новой дороги из Фокинского района в Володарский. Песок на объект возят 40 грузовиков. Уже завезли 515 тысяч кубометров песка. У машин бывают технологические перерывы. В это время песок трамбуют.
На второй стройплощадке возводят мост через реку Снежеть, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Первую опору уже забетонировали, сейчас проводят ее гидроизоляцию. Сваи забивают в основание опоры №3. Строители планируют начать бетонировать опору №5.
Напомним, общая протяженность новой дороги – 5,4 километра. На пересечении с проспектом Московским появится кольцевая развязка. Дорожники построят ответвление от дороги на улицу Горького. В Володарском районе новая улица выйдет на развязку у вокзала Брянск-I.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU