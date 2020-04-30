30 Апр 2020 2020-04-30T16:49:14+03:00

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В Брянске насыпали 1,5-километровую дамбу для новой дороги из Фокинского района в Володарский. Песок на объект возят 40 грузовиков. Уже завезли 515 тысяч кубометров песка. У машин бывают технологические перерывы. В это время песок трамбуют.

На второй стройплощадке возводят мост через реку Снежеть, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Первую опору уже забетонировали, сейчас проводят ее гидроизоляцию. Сваи забивают в основание опоры №3. Строители планируют начать бетонировать опору №5.

Напомним, общая протяженность новой дороги – 5,4 километра. На пересечении с проспектом Московским появится кольцевая развязка. Дорожники построят ответвление от дороги на улицу Горького. В Володарском районе новая улица выйдет на развязку у вокзала Брянск-I.

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ИСТОЧНИК KP.RU