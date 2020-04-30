В Брянске 6 мая завершится отопительный сезон
В Брянске 6 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Макаров.
Обычно батареи становятся холодными у горожан в 20-х числах мая. Но в этом году отключение перенесли на майские праздники. Это связано не только с поздним потеплением. Власти решили, что жители во время самоизоляции будут чувствовать себя более комфортно в тепле. Хотя сухой и жаркий воздух при вирусных заболеваниях провоцирует осложнения.
Батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает восемь градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU