В Брянской области с 6 по 8 мая не будут работать налоговые

30 Апр 2020 2020-04-30T16:22:32+03:00

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В Брянской области с 6 по 8 мая налоговые не будут принимать посетителей. Ограничение связано с распространением коронавирусной инфекции. Оно будет действовать до особого распоряжения, сообщают в пресс-службе УФНС России по Брянской области.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления и обращения на бумажном носителе можно оставить в специальном боксе в тамбуре. Это касается и заявлений на выплату субсидий бизнесу. Заявителям необходимо оставить номер контактного телефона для решения возможных вопросов.

Большинство услуг налоговых доступно через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU