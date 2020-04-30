В Брянске ищут семью для годовалого Вани

30 Апр 2020 2020-04-30T16:02:38+03:00

У ребенка проблемы со здоровьем

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В Брянске ищут семью для маленького Вани. Мальчику - год и 10 месяцев. По документам у него одна мать, ее лишили родительских прав.

У ребенка проблемы со здоровьем. Он нуждается в особом уходе.

Ваня находится в одном из специализированных медицинских учреждений, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Если вы хотели бы взять Ивана в свою семью, позвоните в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства.

Адрес: город Брянск, улица Октябрьская, дом 103, кабинет 6

Телефон: 8(4832) 64-23-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU