В Брянске ищут семью для годовалого Вани
В Брянске ищут семью для маленького Вани. Мальчику - год и 10 месяцев. По документам у него одна мать, ее лишили родительских прав.
У ребенка проблемы со здоровьем. Он нуждается в особом уходе.
Ваня находится в одном из специализированных медицинских учреждений, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Если вы хотели бы взять Ивана в свою семью, позвоните в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства.
Адрес: город Брянск, улица Октябрьская, дом 103, кабинет 6
Телефон: 8(4832) 64-23-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU