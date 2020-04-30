В Брянской области на борьбу с коронавирусом потратили 910 миллионов рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:03:10+03:00

На коронавирус в регионе потратили почти миллиард рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эти деньги пошли на покупку оборудования, лекарств и перепрофилирование больниц

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В Брянской области на борьбу с коронавирусом уже потратили 910 миллионов рублей. Эти деньги пошли за покупку нового оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. На приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом потратили больше 370 миллионов рублей из областного бюджета.

Деньги понадобились на ремонт медучреждений, которые перепрофилируют под госпитали для коронавирусных больных. Почти к каждой койке в них подведен кислород.

Сейчас в регионе есть 1182 койки для больных коронавирусом. Готовятся еще 2600. Около 450-500 мест готовят в Унечской больнице. Они будут пока резервными.

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ИСТОЧНИК KP.RU