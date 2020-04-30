В Брянске устроят фейерверк на 9 Мая
Парад поколений и другие торжества в этом году отменят
Парад поколений отменят из-за коронавируса.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске на День Победы устроят фейерверк. Об этом рассказал Александр Богомаз на брифинге с журналистами, который прошел в областном правительстве 30 апреля. Где его запустят и во сколько, пока неизвестно.
В этом году Парад поколений, акцию Бессмертный полк и другие торжества отменят из-за коронавируса.
На все майские праздники на улицах будут дежурить дополнительные наряды полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU