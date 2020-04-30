В Брянске устроят фейерверк на 9 Мая

30 Апр 2020 2020-04-30T15:39:45+03:00

Парад поколений и другие торжества в этом году отменят

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В Брянске на День Победы устроят фейерверк. Об этом рассказал Александр Богомаз на брифинге с журналистами, который прошел в областном правительстве 30 апреля. Где его запустят и во сколько, пока неизвестно.

В этом году Парад поколений, акцию Бессмертный полк и другие торжества отменят из-за коронавируса.

На все майские праздники на улицах будут дежурить дополнительные наряды полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU