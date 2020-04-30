2020-04-30T15:34:17+03:00
Общество

Брянцы смогут поехать на дачу на майские праздники

Об этом сказал губернатор на брифинге с журналистами
Марина АНТОНОВА
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Картошку посадить все-таки успеем.Картошку посадить все-таки успеем.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителям Брянска все-таки разрешили поездки на дачу на майские праздники. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на брифинге с журналистами 30 апреля. Но предупредил дачников, чтобы соблюдали меры предосторожности.

Для дачников пустят больше автобусов на этих выходных. Но ходить они будут с 6.00 до 9.00. и с 18.00 до 22.00. В каждой машине может ехать не больше 20 пассажиров. Ограничений для поездок на дачный участок на личном автомобиле нет.

Напомним, режим самоизоляции в Брянской области продлили до 11 мая. У дачников начинается "горячая" пора. Если не посеять все весной, осенью можно остаться без урожая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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