В Брянске за сутки коронавирус подтвердили у 63 пациентов
В Брянске за стуки число заболевших коронавирусом выросло на 63 человека и составляет 434 пациента. День назад в городе зафиксировали 52 новых случая заражения.
Главврач госпиталя для больных коронавирусом в Брянской областной больнице связал всплеск заболеваемости с тем, что неделю назад отмечали Пасху. Примерно семь дней в среднем составляет инкубационный период коронавиурса. В области закрыли кладбища и храмы 19 апреля. Но люди все же ходили в гости друг к другу.
В Брянской области заболевают теперь не те, кто приехал из-за границы или неблагополучных районов. А заражаются от родственников.
На майские праздники брянцев призывают оставаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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