В Брянске пропуска автоматически продлят до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T14:24:07+03:00

Те предприятия, которые не успели получить их, еще могут подать заявки

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В Брянске пропуска для передвижения по городу автоматически продлят до 11 мая. Для этого его владельцу ничего не нужно делать.

Напомним, режим самоизоляции действовал до 30 апреля. Но президент в своем обращении объявил нерабочими дни вплоть до 11 мая. Регионы могли действовать в зависимости от текущей ситуации. В Брянске поступили по примеру федерального центра.

Те предприятия, которые еще не успели заказать пропуска для своих сотрудников, еще могут это сделать, сообщают в пресс-службе мэрии. Документы нужно предоставить в администрацию района, где расположены предприятие, организация или ИП.

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ИСТОЧНИК KP.RU