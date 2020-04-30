2020-04-30T14:24:07+03:00
Общество

В Брянске пропуска автоматически продлят до 11 мая

Те предприятия, которые не успели получить их, еще могут подать заявки
Марина АНТОНОВА
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Самоизоляцию продлили до 11 мая.Самоизоляцию продлили до 11 мая.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске пропуска для передвижения по городу автоматически продлят до 11 мая. Для этого его владельцу ничего не нужно делать.

Напомним, режим самоизоляции действовал до 30 апреля. Но президент в своем обращении объявил нерабочими дни вплоть до 11 мая. Регионы могли действовать в зависимости от текущей ситуации. В Брянске поступили по примеру федерального центра.

Те предприятия, которые еще не успели заказать пропуска для своих сотрудников, еще могут это сделать, сообщают в пресс-службе мэрии. Документы нужно предоставить в администрацию района, где расположены предприятие, организация или ИП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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