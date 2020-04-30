В Брянске пропуска автоматически продлят до 11 мая
В Брянске пропуска для передвижения по городу автоматически продлят до 11 мая. Для этого его владельцу ничего не нужно делать.
Напомним, режим самоизоляции действовал до 30 апреля. Но президент в своем обращении объявил нерабочими дни вплоть до 11 мая. Регионы могли действовать в зависимости от текущей ситуации. В Брянске поступили по примеру федерального центра.
Те предприятия, которые еще не успели заказать пропуска для своих сотрудников, еще могут это сделать, сообщают в пресс-службе мэрии. Документы нужно предоставить в администрацию района, где расположены предприятие, организация или ИП.
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ИСТОЧНИК KP.RU