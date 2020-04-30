Уголовное дело о смертельном ДТП возле "Аэропарка" передали в суд

30 Апр 2020 2020-04-30T13:03:14+03:00

Автомобилисту грозит до семи лет колонии

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В Брянске завершили расследование уголовного дела 20-летнего автомобилиста. По версии следствия, именно из-за молодого человека 17 января произошла смертельная автоавария возле "Аэропарка".

В начале первого ночи на улице Объездной лоб в лоб столкнулись "Тайота Камри" и "Шкода Октавия". От полученных травм скончались два пассажира второй иномарки, тяжелые травмы получил водитель.

Выяснилось, что водитель "Тайоты" ехал во время обгона выехал на встречную полосу со скоростью не менее 122 километров в час.

Теперь парень ждет суда в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU