В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 52 человека

30 Апр 2020 2020-04-30T12:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за последние сутки, 30 апреля, от коронавируса вылечились 52 человека. Об этом сообщают в оперативном штабе. Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 222 человека. По количеству пациентов, у которых диагноз уже сняли, Брянская область занимает 7-е место по России.

К сожалению, восьмерых пациентов спасти не удалось. Они страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В Брянской областной больнице 13 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

По статистике, в 13 процентах случаях коронавируса заболевание протекает в тяжелой форме.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU