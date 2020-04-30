В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 52 человека
В Брянской области за последние сутки, 30 апреля, от коронавируса вылечились 52 человека. Об этом сообщают в оперативном штабе. Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 222 человека. По количеству пациентов, у которых диагноз уже сняли, Брянская область занимает 7-е место по России.
К сожалению, восьмерых пациентов спасти не удалось. Они страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
В Брянской областной больнице 13 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
По статистике, в 13 процентах случаях коронавируса заболевание протекает в тяжелой форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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