В Брянской области за день сделали почти тысячу тестов на коронавирус

30 Апр 2020 2020-04-30T12:25:09+03:00

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В Брянской области к 30 апреля сделали 13 889 исследования на коронавирус.

За сутки количество тестов составило 957.Положительный результат в этот день дали 118 проб.

В связи с увеличившимся тестированием, увеличилось и число выявленных носителей COVID-19.

На 30 апреля в регионе зафиксировали 901 случай коронавируса. 222 человека выздоровели. 8 - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU