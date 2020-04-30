В Брянской области за день сделали почти тысячу тестов на коронавирус
Положительными оказались 118
Изменить размер текста:
В Брянской области к 30 апреля сделали 13 889 исследования на коронавирус.
За сутки количество тестов составило 957.Положительный результат в этот день дали 118 проб.
В связи с увеличившимся тестированием, увеличилось и число выявленных носителей COVID-19.
На 30 апреля в регионе зафиксировали 901 случай коронавируса. 222 человека выздоровели. 8 - скончались.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU