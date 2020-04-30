Брянская область вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом в России

30 Апр 2020 2020-04-30T12:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская область 30 апреля вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом среди регионов России. В регионе зарегистрировали 901 случай заболевания. Последние двое суток количество заболевших увеличивается больше, чем на 100 человек.

Из всех заразившихся коронавирусом 222 пациента уже выздоровели, восемь - умерли.

С начала эпидемии в Брянской области провели 13889 тестов на коронавирус. Каждый день проводят все больше исследований. За последние сутки их провели 957.

Очаг заболеваемости находится в Брянске. Здесь 434 заболевших. Последние два дня к общему числу прибавляется по полсотне новых пациентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU