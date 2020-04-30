В Брянской области установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T12:15:22+03:00

За стуки диагноз подтвердили у 118 человек

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В Брянской области в четверг, 30 апреля, установили новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 118 человек. Прошлый рекорд в 115 человек установили только день назад. Общее число заболевших составило 901 человек. Брянская область по этому показатели вернулась на 10-е место среди регионов России.

Кстати, рекорд поставили и по количеству выполненных исследований. За стуки сделали 957 тестов.

Врачи связывают всплеск заболеваемости с празднованием Пасхи. Неделю назад храмы и кладбища были закрыты. Власти постарались сделать все, чтобы избежать массово скопления людей на улицах. Но, видимо, горожане отправились друг к другу в гости, где риск заболеть выше, чем на открытом воздухе. Сейчас коронавирус распространяется среди родственников.

Поэтому врачи просят брянцев на майские праздники остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU