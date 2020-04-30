2020-04-30T12:06:36+03:00
Общество

В Сельцо за сутки зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших в городе составило 113 человек
Марина АНТОНОВА
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Фото: Максим РЯБЦЕВ.Фото: Максим РЯБЦЕВ.
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В брянском городе Сельцо, который закрыли на въезд, за сутки 30 апреля зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Два дня подряд количество пациентов с COVID-19 здесь не менялось. В четверг общее число заболевших составило 113 человек, сообщают в оперативном штабе.

Сельцо - второй после Брянска город по количеству заболевших. Но, судя по статистике, очаг эпидемии переместился в Брянск. За последние двое суток в городе регистрируют больше ста новых случаев COVID-19. Это связывают с тем, что горожане все-таки отметили Пасху, хоть и не на кладбищах, а в кругу родственников. Коронавирус распространяется внутри семей заболевших.

В Брянской области 901 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки выполнили 957 тестов. Это самое большое число исследований за один день с начала эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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