В Брянской области коронавирус за сутки выявили у 118 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T11:09:17+03:00

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В Брянской области за сутки диагноз COVID-19 поставили 118 пациентам. Теперь общее количество заболевших составляет 901.

Самый большой прирост в Брянске. Это 63 пациента, сообщает оперштаб.

В Сельцо зафиксировали 11 новых случаев. В Дятьковском районе - 10. В Брянском районе - 8, а в Карачевском - 5.

"Чистыми" от коронавируса остаются четыре района: Жирятинский, Суражский, Гордиевский и Красногорский.

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ИСТОЧНИК KP.RU