В Брянской области коронавирус за сутки выявили у 118 человек
За сутки провели 957 тестов
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В Брянской области за сутки диагноз COVID-19 поставили 118 пациентам. Теперь общее количество заболевших составляет 901.
Самый большой прирост в Брянске. Это 63 пациента, сообщает оперштаб.
В Сельцо зафиксировали 11 новых случаев. В Дятьковском районе - 10. В Брянском районе - 8, а в Карачевском - 5.
"Чистыми" от коронавируса остаются четыре района: Жирятинский, Суражский, Гордиевский и Красногорский.
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ИСТОЧНИК KP.RU