2020-04-30T10:49:26+03:00
Общество

В Брянской области скончались еще два пациента с коронавирусом

Жертвами COVID-19 стали 63-летний мужчина и 72-летняя женщина
Мария Дедкова
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Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области жертвами коронавирусной инфекции стали еще два человека. COVID-19 унес жизни 63-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Как говорят в оперативном штабе, врачи боролись за жизнь пациентов. Но у них были тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Они осложнили течение инфекции.

Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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