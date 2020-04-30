В Брянской области скончались еще два пациента с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T10:49:26+03:00

Всего от коронавируса умерли восемь брянцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области жертвами коронавирусной инфекции стали еще два человека. COVID-19 унес жизни 63-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Как говорят в оперативном штабе, врачи боролись за жизнь пациентов. Но у них были тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Они осложнили течение инфекции.

Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU