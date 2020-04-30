В Брянской области скончались еще два пациента с коронавирусом
Жертвами COVID-19 стали 63-летний мужчина и 72-летняя женщина
Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области жертвами коронавирусной инфекции стали еще два человека. COVID-19 унес жизни 63-летнего мужчины и 72-летней женщины.
Как говорят в оперативном штабе, врачи боролись за жизнь пациентов. Но у них были тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Они осложнили течение инфекции.
Всего от коронавируса умерли восемь брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU