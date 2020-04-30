В Брянской области зарегистрировали 901 случай коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T10:39:23+03:00

К слову, стало известно о смерти еще двух пациентов с COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За день диагноз поставили у 118 пациентам

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В Брянской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Общее число заражений коронавирусом в регионе достигло 901. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро четверга, 30 апреля.

За сутки выявили 118 новых случаев. Эти показатели побили вчерашний рекорд, когда зарегистрировали 115 заболевших.

Больше всего заболевших в Брянске - 434 человека. За день здесь госпитализировали 63 человека.

К слову, стало известно о смерти еще двух пациентов с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU