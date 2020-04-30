Напавшего на сотрудника брянского ломбарда нашли спустя пять лет
В Брянске завершили расследование нападения на ломбард пятилетней давности.
Все случилось 17 ноября 2014 года.
По версии следствия, 21-летний парень зашел в ломбард с муляжом ружья и потребовал отдать ему украшения. С награбленным злоумышленник скрылся.
- По горячим следам задержать нападавшего не удалось, однако в ходе осмотра места происшествия обнаружены следы совершения преступления, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Развитие научно-технических средств, а также совершенствование баз данных значимой криминалистической информации позволило спустя пять лет идентифицировать обвиняемого с лицом, совершившим разбойное нападение, и раскрыть данное преступление.
Теперь уже 26-летнего мужчину ждет суд за разбой.
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ИСТОЧНИК KP.RU