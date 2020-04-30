В Брянске продолжается отопительный сезон
Однако батареи во многих домах уже стали холодными
Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске официально пока продолжается отопительный сезон. Постановления о его окончании глава городской администрации Александр Макаров пока не подписал.
Однако некоторые котельные уже прекратили подачу тепла. Отапливать продолжают некоторые соцобъекты.
За окном уже несколько дней стабильно больше +10 градусов. А к выходным и вовсе потеплеет до +20.
Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU