В Брянске продолжается отопительный сезон

30 Апр 2020 2020-04-30T10:14:07+03:00

Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла. Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако батареи во многих домах уже стали холодными

Изменить размер текста: A A

В Брянске официально пока продолжается отопительный сезон. Постановления о его окончании глава городской администрации Александр Макаров пока не подписал.

Однако некоторые котельные уже прекратили подачу тепла. Отапливать продолжают некоторые соцобъекты.

За окном уже несколько дней стабильно больше +10 градусов. А к выходным и вовсе потеплеет до +20.

Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU