2020-04-30T10:14:07+03:00
Общество

В Брянске продолжается отопительный сезон

Однако батареи во многих домах уже стали холодными
Мария Дедкова
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Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске официально пока продолжается отопительный сезон. Постановления о его окончании глава городской администрации Александр Макаров пока не подписал.

Однако некоторые котельные уже прекратили подачу тепла. Отапливать продолжают некоторые соцобъекты.

За окном уже несколько дней стабильно больше +10 градусов. А к выходным и вовсе потеплеет до +20.

Напомним, для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна составлять больше 8 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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