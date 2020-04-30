Пенсионерка из Брянска перевела мошенникам больше 7 миллионов рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T09:48:32+03:00

Возможно, банку удастся вернуть хотя бы часть украденных денег. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске жертвой телефонных мошенников стала 67-летняя женщина. Пенсионерка перевела злоумышленникам 7,3 миллиона рублей.

Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщив о попытке несанкционированного снятия денег со счета.

На счету пенсионерки лежала большая сумма, доставшаяся ей в наследство от умершего мужа, поэтому она запаниковала.

Аферисты названивали пенсионерке и требовали перевести деньги в более безопасный банк.

- Потерпевшая в течение двух дней переводила по 300-350 тысяч рублей на счета, которые ей диктовали "банковские работники", - рассказывают в УМВД России по Брянской области. - На подозрительные действия клиентки обратила внимания настоящая служба безопасности банка, директор которой пригласил женщину на беседу. На вопрос, знает ли она, кому именно сделала 21 денежный перевод, женщина сначала отмалчивалась. Но позже признала. что стала жертвой мошенников.

Операции по ее карте были приостановлены. Возможно, банку удастся вернуть хотя бы часть украденных денег.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU