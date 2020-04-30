В Брянске на кольце телецентра водитель ВАЗа протаранил столб

30 Апр 2020 2020-04-30T09:20:54+03:00

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на кольце Телецентра водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло около 23.35 29 апреля на проспекте Станке Димитрова.

42-летний автомобилист не справился с управлением и протаранил электроопору. В аварии водитель получил травмы головы, ушибы и раны. Пострадавшего госпитализировали.

- За нарушение режима самоизоляции водитель привлечен повторно, - говорят в городской Госавтоинспекции. - В отношении автомобилиста также составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и повреждение дорожного сооружения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU