В Брянске на кольце телецентра водитель ВАЗа протаранил столб
В Брянске на кольце Телецентра водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло около 23.35 29 апреля на проспекте Станке Димитрова.
42-летний автомобилист не справился с управлением и протаранил электроопору. В аварии водитель получил травмы головы, ушибы и раны. Пострадавшего госпитализировали.
- За нарушение режима самоизоляции водитель привлечен повторно, - говорят в городской Госавтоинспекции. - В отношении автомобилиста также составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и повреждение дорожного сооружения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU