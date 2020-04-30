В Брянской городской больнице №2 оборудовали госпиталь для больных коронавирусом
В Брянской городской больнице №2 оборудовали госпиталь для больных коронавирусом. Для новых пациентов отдали сразу несколько отделений: гинекологии, урологии и хирургии. Здесь будут готовы принять больше 150 больных.
Руководить госпиталем станет заведующий реанимационным отделением больницы Юрий Титов, сообщает ГТРК "Брянск". Под его контролем медики прошли переобучение.
Первых пациентов с коронавирусной инфекцией уже будут привозить в это медучреждение.
Однако больницу не закрывают. Работать остаются отделения пульманологии и терапии.
Напомним, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Брянской области приближается к 800.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU