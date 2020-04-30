30 Апр 2020 2020-04-30T09:06:39+03:00

Для пациентов отдали несколько отделений

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В Брянской городской больнице №2 оборудовали госпиталь для больных коронавирусом. Для новых пациентов отдали сразу несколько отделений: гинекологии, урологии и хирургии. Здесь будут готовы принять больше 150 больных.

Руководить госпиталем станет заведующий реанимационным отделением больницы Юрий Титов, сообщает ГТРК "Брянск". Под его контролем медики прошли переобучение.

Первых пациентов с коронавирусной инфекцией уже будут привозить в это медучреждение.

Однако больницу не закрывают. Работать остаются отделения пульманологии и терапии.

Напомним, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Брянской области приближается к 800.

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ИСТОЧНИК KP.RU