В Брянске нашли пропавшего ребенка
11-летняя девочка ушла из дома 28 апреля
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В Брянске нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Школьница ушла из дома 28 апреля и не вернулась. Родители обратились в полицию и к волонтерам.
Поисками добровольцы занимались ночь 30 апреля, сообщает "Лиза Алерт" Брянск. Они распространили в социальных сетях приметы и фото пропавшей.
К счастью, ребенка быстро нашли. Девочку вернули родным.
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ИСТОЧНИК KP.RU