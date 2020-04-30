В Брянске нашли пропавшего ребенка

30 Апр 2020 2020-04-30T08:19:09+03:00

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В Брянске нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Школьница ушла из дома 28 апреля и не вернулась. Родители обратились в полицию и к волонтерам.

Поисками добровольцы занимались ночь 30 апреля, сообщает "Лиза Алерт" Брянск. Они распространили в социальных сетях приметы и фото пропавшей.

К счастью, ребенка быстро нашли. Девочку вернули родным.

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ИСТОЧНИК KP.RU