2020-04-29T20:45:55+03:00
Политика

Волонтерское движение «Мы вместе ЛДПР»

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Брянское региональное отделение ЛДПР по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина присоединилось к Всероссийской акции «Мывместе» и помогает людям в трудной жизненной ситуации.

С 3 апреля активисты ЛДПР в Брянской области продолжают волонтерскую работу в помощь нуждающимся, находящимся на самоизоляции.

В первые дни после старта акции, поступило много обращений от малоимущих и многодетных семей, также от людей пожилого возраста, которые остались без опеки родственников и не могут самостоятельно выйти в магазин. Более 2000 продуктовых наборов поехали по адресам к людям, нуждающимся в помощи. Наборы включают в себя самое необходимое: от продовольственных товаров до средств дезинфекции.

Волонтерское движение Мы вместе ЛДПР .Брянское региональное отделение ЛДПР по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина присоединилось к Всероссийской акции Мывместе и помогает людям в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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