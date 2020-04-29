2020-04-29T18:38:04+03:00
Общество

В Брянске продезинфицировали городскую больницу №1

Обработку проводили сотрудники МЧС
Мария Дедкова
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Сотрудники МЧС обеззараживали входы и первые этажи зданий пяти больничных корпусов, в том числе перинатального центра.Сотрудники МЧС обеззараживали входы и первые этажи зданий пяти больничных корпусов, в том числе перинатального центра.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продезинфицировали здание городской больницы №1. Обработку проводили сотрудники пожарно-спасательной части №13.

С собой специалисты взяли переносной комплекс. В этот раз дезинфекцию проводили только снаружи, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники МЧС обеззараживали входы и первые этажи зданий пяти больничных корпусов, в том числе перинатального центра.

Внутри больницы дезинфекция проходит каждые два часа. Ее проводят сами медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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