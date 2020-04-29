2020-04-29T18:06:48+03:00
Общество

Названа причина всплеска заболеваемости коронавирусом в Брянской области

По словам специалистов, это вторичное инфицирования внутри семей
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянской области 29 апреля отметили всплеск заболеваемости коронавирусом. За день выявили сразу 115 новых случаев.

Это специалисты связали со вторичным инфицированием.

- Если раньше за медицинской помощью обращались люди, заболевшие за рубежом, либо вернувшиеся из Москвы, сейчас идет вторичное инфицирование - передача от близких родственников, знакомых, - говорит руководитель госпиталя в Брянской областной больнице Сергей Галаганов. - Мы это связываем с тем, что на Пасху, несмотря на то, что были закрыты кладбища, люди не посещали храмы, все равно были семейные застолья, общение. И это привело к тому, что через семь дней мы увидели увеличение количества заболевших.

Медики призвали брянцев оставаться дома на майские выходные. Чтобы предотвратить массовое заражение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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