Брянским пожарным вручили ключи от новой спецтехники
29 апреля, накануне Дня пожарной охраны России, брянские пожарные получили в подарок спецтехнику.
Спасателям вручили ключи и документы от 17 автоцистерн, которые отправились в пожарно-спасательные части Брасовского, Выгоничского, Гордеевского, Дубровского, Жуковского, Злынковского, Карачевского, Климовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Стародубского, Суражского, Трубчевского и Унечского районов.
На покупку техники из областного бюджета потратили 112 миллионов рублей.
Машины будут использовать уже с завтрашнего дня.
- Новая техника не только имеет повышенную проходимость и внушительную емкость, но и оснащена самым современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожарная автоцистерна на базе автомобиля УРАЛ имеет в своей комплектации лестницу-палку, штурмовую лестницу, а также трехколенную выдвижную лестницу, которые позволяют огнеборцам спасать людей во время пожара с верхних этажей зданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU