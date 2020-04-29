Брянским пожарным вручили ключи от новой спецтехники

29 Апр 2020 2020-04-29T17:42:57+03:00

Автоцистерны отправятся в районы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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29 апреля, накануне Дня пожарной охраны России, брянские пожарные получили в подарок спецтехнику.

Спасателям вручили ключи и документы от 17 автоцистерн, которые отправились в пожарно-спасательные части Брасовского, Выгоничского, Гордеевского, Дубровского, Жуковского, Злынковского, Карачевского, Климовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Стародубского, Суражского, Трубчевского и Унечского районов.

На покупку техники из областного бюджета потратили 112 миллионов рублей.

Машины будут использовать уже с завтрашнего дня.

- Новая техника не только имеет повышенную проходимость и внушительную емкость, но и оснащена самым современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожарная автоцистерна на базе автомобиля УРАЛ имеет в своей комплектации лестницу-палку, штурмовую лестницу, а также трехколенную выдвижную лестницу, которые позволяют огнеборцам спасать людей во время пожара с верхних этажей зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU