2020-04-29T17:16:49+03:00
Общество

Почти 11 тысяч брянских семей получили выплаты на детей до трех лет

В Пенсионном фонде продолжают принимать заявления от мамочек
Мария Дедкова
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Деньги предоставляют из федерального бюджета и не уменьшают размер материнского капитала.Деньги предоставляют из федерального бюджета и не уменьшают размер материнского капитала.Фото: Артем ЛЕНЦ
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10,9 тысячи брянских семей уже получили выплату в пять тысяч рублей на детей до трех лет.

Пособие выплачивают в соответствии с указом президента.

- На сегодняшний день к нам поступило более 14,6 тысячи заявлений на установление выплаты, - говорят в пресс-службе отделения ПФР по Брянской области. - По более чем 12,8 тысячи из них приняты положительные решения.

Пособие положено семьям, у которых есть право на материнский капитал, а также семьям, у которых такое право появится до 1 июля.

Выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет и может быть установлена с апреля по июнь включительно. Деньги предоставляют из федерального бюджета и не уменьшают размер материнского капитала.

Подать заявление можно до 1 октября, поясняют специалисты. Все, кто сделает это с апреля по июнь, начнут получать выплаты каждый месяц. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, получат выплату сразу за весь период, одним платежом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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