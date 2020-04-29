В Новозыбкове нашли тело мужчины, погибшего 40 лет тому назад

29 Апр 2020 2020-04-29T16:08:01+03:00

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В Новозыбкове полицейские пытаются установить личность мужчины, который погиб 40 лет назад.

Останки неизвестного нашли в лесу в трех километров от Новозыбкова, сообщает издание "Брянск Новости".

По заключению эксперта, смерть наступила более 40 лет.

Как говорят специалисты, на момент смерти мужчине было от 51 до 60 лет, рост 161-168 сантиметров.Нет части зубов.

Если вы знаете что-либо о личности погибшего, сообщите об этом в МО МВД России «Новозыбковский» по телефонам: 8(48343)3-35-11, 3-48-11 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU