В Брянске арендаторов муниципального имущества освободят от платежей

29 Апр 2020 2020-04-29T15:43:51+03:00

По мнению городских властей, такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на организации. Фото: Марина АНТОНОВА

Такая мера будет действовать для организаций и пострадавших от коронавируса отраслей

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В Брянске арендные платежи за муниципальное имущество отсрочат или отменят вовсе. Такое постановление подписал мэр Александр Макаров.

По мнению городских властей, такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на организации.

По документу, за аренду муниципального имущества с апреля по июнь 2020 года имеют право не платить организации из списка отраслей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса.

Для остальных арендаторов муниципального имущества предусмотрена отсрочка на срок, который позже определит сам арендатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU