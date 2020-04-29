На Литейном мосту в Брянске начнут укладывать балки

29 Апр 2020 2020-04-29T15:20:25+03:00

Работы должны завершить до конца 2021 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается строительство Литейного моста. Строители пока занимаются опорами.

Как рассказали в подрядной организации, к 6 мая на мосту будут готовы принять первые балки.

К этому времени уже будут готовы шесть пролетов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Строительством новой занимаются сейчас, старую реконструируют позже. Затем их соединят.

Работы должны завершить до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU