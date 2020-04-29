По факту лесного пожара в Злынковском районе завели уголовное дело

29 Апр 2020 2020-04-29T14:18:05+03:00

По версии следствия, причиной его стал поджог сухой травы

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По факту поджога сухой травы в Злынковском районе и последующего лесного пожара завели уголовное дело.

Пожар случился 8 апреля между деревнями Нетеша и Федоровка. Рядом - лес. Кто именно поджег траву, установить пока не удалось.

Огонь распространился на площади 1,65 гектара. Причиненный ущерб оценили в 13 тысяч 312 рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Расследование уголовного дела по статье "Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем" продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU