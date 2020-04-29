2020-04-29T14:06:04+03:00
Общество

В отключении воды в брянском селе обвинили чиновников

Процент износа сетей составил больше 65%
Марина АНТОНОВА
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Администрация Брянского района не следила за состоянием водопровода.Администрация Брянского района не следила за состоянием водопровода.Фото: Елена РАКОВА
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В отключении воды на самоизоляции в селе Октябрьское в Брянском районе обвинили чиновников. Водопроводные сети находятся на балансе администрации Брянского района. 24 апреля случился прорыв. Из-за этого жители на несколько дней остались без воды. Вместо того, чтобы сидеть по домам на самоизоляции, воду пришлось возить из соседних населенных пунктов.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что износ сетей составляет 65 процентов. Администрация Брянского района не следила за их состоянием. Поэтому и случилась авария.

- В адрес главы администрации внесли представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сейчас его рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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