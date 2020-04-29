2020-04-29T13:58:02+03:00
Происшествия

Под суд за взятку пойдет замдиректора Брянского строительного колледжа

По версии следствия, преподаватель брала деньги за зачеты и экзамены
Мария Дедкова
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За 50 тысяч рублей один из студентов получал допуски к зачетам, справлялся с экзаменами и сдавал практики.За 50 тысяч рублей один из студентов получал допуски к зачетам, справлялся с экзаменами и сдавал практики.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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За получение взяток будут судить заместителя директора Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского.

По версии следствия, деньги преподаватель получала с ноября 2017 года по февраль 2019 года.

За 50 тысяч рублей один из студентов получал допуски к зачетам, справлялся с экзаменами и сдавал практики.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК регионального управления МВД России.

- Следствием собраны достаточные доказательства для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, - сказали в пресс-службе СУ СК России по брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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