2020-04-29T13:54:25+03:00
Общество

Чистыми от коронавируса остаются четыре района Брянской области

Зараза еще не пришла в Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский районы
Марина АНТОНОВА
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Чистыми от коронавируса остаются четыре района в Брянской области. 29 апреля первый случай заражения выявили в Рогнединском районе, за день до этого - в Навлинском. Там пока по одному официально подтвержденному заболевшему. Зараза еще не пришла в Жирятинский, Суражский, Гордиевский и Красногорский районы.

За последние сутки больше всего заболеваемость выросла в Брянске, а также в Карачевском, Брасовском и Старорусском районах.

Общее число заболевших в регионе 783 человека. Выздоровели 170, умерли 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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