2020-04-29T13:47:13+03:00
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Брянский музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках

Ее можно послушать онлайн на сайте художественного музея
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
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Брянский художественный музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках. Послушать ее можно на официальном сайте учреждения.

Студия военных художников имени Митрофана Грекова была основана в ноябре 1934 года. Идея организовать изомастерскую принадлежит Митрофану Борисовичу - человеку, прошедшему дорогами Первой мировой войны.

Члены студии сражались на фронтах Великой Отечественной войны с самого ее начала, прошли вместе с Красной Армией от Москвы до Берлина. При этом, вели "художественный репортаж" с передовой. Во время войны художники делали зарисовки, эскизы и этюды. А после ее окончания использовали этот материал для создания масштабных батальных полотен.

Возрастное ограничение для лекции "Профессия - военный художник" - 6+, сообщают в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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