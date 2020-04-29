Брянский музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках
Брянский художественный музей подготовил виртуальную лекцию о военных художниках. Послушать ее можно на официальном сайте учреждения.
Студия военных художников имени Митрофана Грекова была основана в ноябре 1934 года. Идея организовать изомастерскую принадлежит Митрофану Борисовичу - человеку, прошедшему дорогами Первой мировой войны.
Члены студии сражались на фронтах Великой Отечественной войны с самого ее начала, прошли вместе с Красной Армией от Москвы до Берлина. При этом, вели "художественный репортаж" с передовой. Во время войны художники делали зарисовки, эскизы и этюды. А после ее окончания использовали этот материал для создания масштабных батальных полотен.
Возрастное ограничение для лекции "Профессия - военный художник" - 6+, сообщают в пресс-службе мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU