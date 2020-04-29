29 Апр 2020 2020-04-29T12:48:14+03:00

Жители области смогут пройти с портретами своих близких после окончания эпидемии коронавируса

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В Брянской области акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Об этом рассказали в региональном департаменте внутренней политике. О старте акции сообщили в руководители движения. Все желающие могут присоединится, загрузив фото участника Великой Отечественной войны на ресурс акции.

В популярных соцсетях появится специальное приложение, при помощи которого можно будет поделиться карточкой своего героя с фотографией и основной информацией.

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2020 года и его можно посмотреть по телевизору.

Напомним, президент пообещал, что парад и "Бессмертный полк" пройдет на улицах городов после того, как закончится эпидемия коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU